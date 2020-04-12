أستاذ علم فيروسات عن واقعة شبرا البهو: "إذا مات المريض يموت الفيروس"

علق الدكتور أحمد شاهين أستاذ علم الفيروسات، على واقعة اعتراض أهالي قرية شبرا البهو في الدقهلية على دفن طبيبة توفيت بعد معاناتها مع فيروس كورونا.

وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، الذي يعرض عبر شاشة "cbc": "إذا مات المريض، مات الفيروس معه، لأن خلايا الجسم تموت، ولا يسمح لأي إنسان بالدخول على المتوفى إلا بعد الحماية".

وأضاف: "من فعلوا الواقعة لهم عذرهم، إنهم لا يعلمون، والأمر غريب والفيروس مستجد والمخاطر موجودة".

وتابع: "الخوف والهلع كان موجودًا، لكن هذا الأمر لا يبرر أيضًا ما حدث، لأن الطبيب يضحي بحياته وشبابه لعلاج المرضى".

وأمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بالتحقيق العاجل في واقعة تجمهر البعض ومنعهم دفن طبيبة متوفاة بمحافظة الدقهلية، وتمكنت مديرية الصحة في الدقهلية، من دفن الطبيبة المتوفاة بفيروس كورونا، في قرية "شبرا البهو"، بعد تفريق أجهزة الأمن للمحتجين من أهالي القرية، وإلقاء القبض على عدد منهم.

وأكد شهود العيان، أن الدفن تم بمقابر أسرة زوج الطبيبة، بحضور الإدارة الصحية بأجا، والتي تولت عملية تطهير وتعقيم المقابر عقب الدفن، كما جرى تطهيرت سيارة الإسعاف.