بعد عرضها في الاختيار.. "الوطن" تعيد نشر تحقيقات "اغتيال النائب العام"

عرضت الحلقة 21 من مسلسل الاختيار، لقطات مصورة من موقع استهداف موكب النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات، والتي جرت يوم 29 يونيو 2015، حيث أثبتت التحقيقات واعترافات المتهمين ارتكابهم الجريمة بإيقاف سيارة مفخخة اشتراها الإرهابي أبو القاسم علي، وفخخها بالاشتراك مع الإرهابيين أحمد هيثم الدجوي، ومحمود الأحمدي، وأحمد حجازي.

وفي فبراير 2019، نفذت وزارة الداخلية حكم الإعدام شنقا بحق 9 مدانين في الواقعة، بعد استنفاد كافة درجات التقاضي وتصديق رئيس الجمهورية على الحكم.

وتتضمن التحقيقات اعترافات المتهمين وإقرارات صادرة منهم بمحض إرادتهم، عن كيفية تنفيذ الواقعة بتكليف من الإرهابي الهارب يحيى موسى.

للاطلاع على نص التحقيقات اضغط هنا