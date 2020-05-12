النائب العام: بيانات النيابة تنقل الصورة الحقيقية للقضايا وليست للشهرة

أكد النائب العام المستشار حماده الصاوي، خلال اجتماع عقده اليوم مع رؤساء الاستئناف بالنيابات على مستوى الجمهورية، على ضرورة مواكبة التطور الحاصل في الجرائم بتطوير تقنيات التحقيق، والاهتمام بالأدلة الرقمية، وكيفية استخدامها وجمعها والحصول عليها، والحفاظ على سلامتها، مشيرا إلى أن تلك الأدلة، أصبحت من أهم الأدلة العلمية الحاسمة في تقنيات التحقيق الجنائي، في العصر الحديث.

وأكد النائب العام، خلال الإجتماع الذي عقد بتقنية الفيديو كونفرانس اليوم، على أهمية الدور الذي تقوم به إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي، المُنشأة بمكتبه في أوائل نوفمبر من العام الماضي، وضرورة تناغم العمل بينها وسائر النيابات، تحقيقا للغاية المرجوة منها من دحض الشائعات والأخبار الكاذبة، والرقي بالوعي القانوني للرأي العام، وترسيخ الثقة بين المجتمع والنيابة العامة التي تمثله، والحفاظ على اطمئنانه.

وأوضح الصاوي، أن ما تصدره من بيانات، لا تتقصد منها شهرة أو تواجد إعلامي معين، ولكنه حرصا منها على نقل الصورة الحقيقية للمتداوَل من قضايا بين الناس، يشغل بعضٌ منها الرأيَ العام، وإسداء النصح المناسب لتفادي وقوع الجرائم مُستقبلاً، ومعالجة آثارها، وذلك باللغة القانونية السليمة.