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مصادر: مثول مودة الأدهم أمام نيابة القاهرة الجديدة بسبب فيديوهاتها

كتب:

محمد سيف
10:39 م | الخميس 14 مايو 2020
مودة الأدهم

مودة الأدهم

قالت مصادر أمنية إن مودة الأدهم ستمثل أمام نيابة القاهرة الجديدة للتحقيق معها بسبب فيديوهاتها على تطبيق "التيك توك" التي تحرض من خلالها على الفسق والفجور.

وأضافت المصادر أن الإدارة العامة لمباحث الآداب، تمكنت من ضبط مودة الأدهم، يوتيوبر على منصات التواصل الاجتماعي ومن مشاهير "التيك توك"، وذلك لنشرها مقطع يتضمن محتوى يخدش الحياء العام ويخل بالقيم الأسرية.

وألقي القبض على مودة الأدهم داخل إحدى مناطق مدينة 6 أكتوبر، بعد رصد مقاطع فيديو مخلة وتحرض على الفسق والفجور، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.