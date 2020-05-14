وزير السياحة يتفقد مطار شرم الشيخ الدولي والمتحف الأثري

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، يرافقه اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، مدينة شرم الشيخ، اليوم الخميس، زارا خلالها مطار شرم الشيخ الدولي ومستشفى شرم العام، ومشروع متحف الآثار شرم.

وتابع وزير السياحة والآثار، تنفيذ الإجراءات الاحترازية بصالة مطار شرم الشيخ الدولي، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بداية من مراحل التعقيم والتطهير المتبعة منذ دخول المسافرين بأمتعتهم، وحتى مغادرتهم، مرورا بالممرات الداخلية.

وأكد تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل صالة السفر والوصول بالمطار، عن طريق توفير مسافات كافية للتباعد الاجتماعي بين الركاب أثناء إجراءات السفر والوصول، وبين مقاعد انتظار المسافرين للرحلات داخل صالة السفر، مع وضع عدد من اللوحات الإرشادية والتي يجب على المسافرين اتباعها للحفاظ على سلامتهم، ومنها نظافة اليدين وارتداء الكمامة الطبية، ووضع علامات على أرضيات المطار للتنبيه على المسافرين بأهمية التباعد الجسدي، أثناء إنهاء إجراءات الوصول والسفر.

كما زار وزير السياحة والآثار، مستشفى شرم الشيخ لمتابعة إجراءات الحماية والوقاية والتعقيم والتطهير بها، وتفقد مشروع متحف شرم الشيخ الأثري، لمتابعة مستجدات الأعمال والموقف التنفيذي، والوقوفعلى ما جرى انجازه من أعمال بالمشروع.

وقال العميد هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية، إنه جرى الانتهاء من أعمال الحماية المدنية ومكافحة الحريق بالمتحف بنسبة 95% ، والانتهاء من الأعمال الإنشائية بالمتحف بنسبة تصل إلى 95 %.

وأشار إلى أن المتحف يضم 6 قاعات للعرض ومبنى إداري، وكافيتريا، ومبنى للمطاعم والكافيتريات (Food Court)، ومبنى للبازارات، ومتاجر الحرف الأثرية، ومسرح مكشوف، ومبنى استراحة للموظفين والأمن الداخلي.

رافق وزير السياحة والأثار في جولته التفقدية بمدينة شرم الشيخ، العميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية، والدكتور محمود مبروك مستشار الوزير للعرض المتحفي، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، والدكتور اسامة عبد الوارث عضو لجنة سيناريو العرض.