إزالة تعديات على 5.5 فدان أراضي دولة بمدينة الحمام في مطروح.. صور

أعلن المهندس مسعد عبد الهادى رئيس مدينة الحمام عن الدفع ،اليوم، بحملة مكبرة تحت إشرافه وبالتعاون مع جهود مديرية أمن مطروح وقسم شرطه الحمام لتأمين أعمال الحملة، والتى أسفرت عن إزالة ٣ مخالفات بناء ٢ بالناحية الشرقية بالمدينة على مسطح ٨٤٧٥ مترا ومخالفة بناء بالناحية الغربية على مسطح ١٥ م بإجمالي مساحة ٥.٥ فدان وذلك بتوجيهات اللواء خالد شعيب بازالة جميع التعديات على أراضى الدولة.

وقال "عبدالهادى" إنه يجرى إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين على أراضى الدولة خلال هذه الفترة بالتزامن مع جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - ١٩".

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعدى على أراضى الدولة خلال الفترة الحالية وذلك تنفيذاً لقرار دولة معالى الوزير رئيس مجلس الوزراء بإحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية والتصدى بحزم لأعمال البناء المخالفة.

وناشد محافظ مطروح جموع المواطنين بالإلتزام بالقوانين والضوابط وغحترام القانون وعدم التعدى على أملاك الدولة بالبناء العشوائى بدون تقنين، وسيتم تطبيق القانون على الجميع بحسم للحفاظ على أملاك الدولة خاصةً فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.