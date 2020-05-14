تفاصيل نجاح جراحة إزالة ورم ضخم بالبطن على خصية معلقة لطفل بمعهد ناصر

كشف معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، عن تفاصيل نجاح جراحة إزالة ورم ضخم بالبطن على خصية معلقة لطفل.

وقال المعهد، في بيان اليوم، إنه في ظل الظروف الحالية للبلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حضر طفل عمره 12 عاما يشكو من فتق أربي أيسر، كما تم تشخيصه، واشتد عليه الألم طلبا لإجراء جراحة للفتق.

وأكد المعهد أنه تم عرض الطفل على فريق جراحة الأطفال بقيادة الدكتور أيمن البغدادي رئيس قسم جراحة الأطفال بمعهد ناصر، ليكتشف وجود خصية معلقة بالبطن، ووجود ورم ضخم عليها يزن (647 جراما)، وهو السبب في شكوى المريض.

وبالفعل تم تحضيره للعملية، واستئصال الورم بنجاح، وخروج المريض من المستشفى في أحسن حال بعد مرور 48 ساعه فقط بدون أي مضاعفات.