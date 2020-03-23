مدير معهد ناصر: مش كل واحد كح أو رشح شوية يبقى عنده كورونا

قال الدكتور حازم الفيل، مدير مستشفى معهد ناصر، إنه جاء دور المواطن للالتزام بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة والجلوس في المنزل، لافتا إلى أن الحكومة اتخذت قرارات كثيرة لتقليل عملية التزاحم والتكدس في الشوارع، ولكن للأسف وعي المواطنين بعيد، ونخشى من تفاقم كورونا بسبب سلوكيات بعض المواطنين.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، والذي يقدمه الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم، وعلى المواطنين عدم التوجه للمستشفى لمجرد أنه شعر بسخونية قليلة أو لديه كحة بسيطة، "مش كل واحد كح شوية أو رشح شوية يبقى عنده كورونا".

ونصح "الفيل" بعدم الخروج والتوجه للمستشفيات إلا عند الضرورة، "رايح واحد عاوز يحشي ضرس طب ليه دلوقتي؟، واحد عاوز يغير نظارة أو طلعله حب الشباب فيه حاجات مش وقتها دلوقتي، وممكن تتأجل بعد كده، عاوزين ندي للناس فرصة عشان تتعالج".