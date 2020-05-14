لعدم الإهدار.. محافظ مطروح يتابع رفع كفاءة محطة توزيع مياه الشرب

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال رفع كفاءة وتطوير غراب المياه "موزع المياه" فى الكيلو ٨ شرق مدينة مرسى مطروح.

وقال "شعيب" ،اليوم، إن أعمال تطوير محطة توزيع مياه مطروح تنفيذه مديرية الإسكان والمرافق بمطروح من خلال إعادة تمهيد الطريق المؤدى إلى المحطة، من الكيلو ٨ الطريق الدولى الساحلى "مطروح - اسكندرية" بالإضافة إلى رفع كفاءة وصيانة معدات المحطة بما يعمل على تقليل الفاقد وعدم إهدار مياه الشرب والتيسير على السيارات الناقلة للمياه مع أحكام الإنضباط وتحقيق السيولة المرورية وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح.