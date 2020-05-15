موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2020

يتساءل الكثيرون من المسلمين عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك للعام 2020 م – 1441 هــ.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي، موعد أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2020 فلكيًا.

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

وفقًا لإمساكية المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن شهر رمضان لعام 2020 – 1441، 30 يومًا، ليكون أول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم الأحد 24 مايو.

موعد أول أيام عيد الفطر وفقًا لدار الإفتاء

وتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال المبارك، يوم الجمعة 22 مايو، بعد صلاة المغرب، لتعلن وقتها ما إذا كان يوم السبت هو المتمم لشهر رمضان أو أنه غرة شهر شوال المبارك وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وقرار دار الإفتاء هو الملزم للشعب المصري للاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك.

عيد الفطر المبارك في زمن كورونا

وكانت دار الإفتاء، أعلنت أنه عند استمرار جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، وسيكون قرار التجمعات في يد الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الصحة التي ستوضح القرار المناسب بما لديها من معلومات وإحصائيات موثقة، وبناءً عليه فإن القرار سيكون موثقا لحفظ النفس الذي هو أحد المقاصد الكلية الكبرى للشريعة الإسلامية والشرائع السماوية جميعها.

موضحة أنه إذا أقرت الجهات المختصة منع التجمعات في العيد، فيجب في تلك الحالة الالتزام بذلك، ولا يجوز تجمع الأشخاص بما فيها صلاة العيد التي يجتمع بها المسلمون في الساحات والشوارع، لأن حفظ صحة الإنسان هو مطلب شرعي، والوقاية من المخاطر واجب إنساني.