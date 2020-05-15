أول جوازة.. سيدة أعمال لبنانية في قفص الزوجية مع صبري نخنوخ

فوجئ أصدقاء صبري نخنوخ، بخبر زواجه الذي انتشر سريعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه لم يدع أحد منهم، أو يذكر أمامهم فكرة الزواج من الأساس.

"الوطن" ترصد في السطور التالية، كواليس زواج "نخنوخ" المفاجئ، خاصة أن عمره تخطى الخمسين بأعوام، ولم يسبق له الزواج.

وكشفت مصادر مقربة من "نخنوخ" أنه دعا عددا محدودا من أصدقائه، بالإضافة إلى أفراد أسرته، وأضافت المصادر أن زوجة "نخنوخ" سيدة أعمال لبنانية تعمل في مجال السياحة.

وأكدت المصادر أن رجل الأعمال والجواهرجي عريان فهيم، كان من أبرز الحضور وهو صديق مقرب من "نخنوخ"، وأن شبكة العروس وهي من الألماس، اختارتها من أحد محال المجوهرات اللي يمتلكها.

وأوضحت المصادر أن سعيد نخنوخ وسامي نخنوخ شقيقي صبري، ونجل أخيه جون سعيد، وقعوا على عقد الزواج الذي تم داخل فيلا نخنوج بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة.