روجينا عن دورها في البرنس: محمد سامي ماسابش تفصيلة في الشخصية ماكتبهاش

قالت الفنانة روجينا، إن الشر الذي ظهر منها في دور "فدوى" في مسلسل "البرنس" لم تكن تتوقع أن يكون فيها، أو أن تخرجه بهذا الشكل أمام الكاميرا.

وتابعت "أنا مش مخبية الشر، لكن المخرج محمد سامي آمن بموهبتي أكتر ما أنا مؤمنة بيها، وفعلا هو شاف عندي حاجات ماكنتش متخيلة أنها عندي، وهو ذكي جدا في إدارة الممثل، وقادر يقعنك أن تقوم بالدور من أقصي اليمين لأقصى الشمال، بيكرهك في الشخصية ويطمعك تكوني عاوزة تعملي الشخصيات دي".

وأضافت روجينا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن "المخرج محمد سامي بعد ربنا هو صاحب الفضل في المسلسل، وأن مشهد إلقاء الطفلة في الشرع عند مشاهدته كنت بعيط، وكل اللي طلع عليا حرام عليك يا محمد، وهو دايما بيبقي شايف الحالة كلها وعند تنفيذه بيكون حاجة مختلفة خالص".

وتابعت، أن هذا العمل السادس مع المخرج محمد سامي "دايما أقوله ربنا منورلك في حتت كده مش عند ناس كتير، والأكثر من ذلك هو التأليف، وعند مقابلة الناس بيقولولي حلو إفيه مش عارف إيه في المسلسل، أقولهم محمد سامي، هو ماسابش تفصيلة في الشخصية مش كاتبها، حتى الضحك".