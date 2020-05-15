تعرف على الاشتراطات الخاصة لإعادة تشغيل المطاعم والكافتيريات

طرحت الغرفة التجارية بالجيزة عددا من الاشتراطات لعمل المطاعم والكافيتريات بداية من شهر يونيو المقبل، في إطار خطة التعايش مع فيروس كورونا.

وقال محمد إمبابي نائب رئيس الغرفة التجارية بالجيزة رئيس شعبة أصحاب المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية بالغرفة، إن الاقتراحات بالاشتراطات والقواعد والمعايير التي أعدتها الشعبة لعودة العمل، تشمل تشغيل المطاعم والكافتيريات بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية للمطاعم بداية من أول يونيو المقبل تتوافق مع والمعايير والاشتراطات الصحية والبيئية لمنظمة الصحة العالمية وضوابط وزارة الصحة وتضمن عدم انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أنه سيتم عرضها على رئيس الوزراء ووزيرة الصحة لإقرارها.

وأشار إلى ان الاقتراحات تتضمن:

1- ضرورة قيام كل مطعم بتوفير أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة بالتنسيق مع وزارة الصحة .

2- تشكيل فرق عمل مشتركة بين وزارة السياحة والجهات المعنية، وإدارة مكافحة العدوى في وزارة الصحة، للمرور الدورى والتفتيش المفاجئ على المطاعم، للتأكد من استيفائها للاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل.

3 - وقف وحظر نشاط إقامة الحفلات أو الأفراح داخل المطاعم، وكذلك حظر كافة أنواع النشاط الليلى بالمطاعم.

4- إجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المطاعم السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحة .

5- استخدام جهاز قياس درجات حرارة الجسم للرواد بالأشعة تحت الحمراء عند دخول المنشأة كل مرة.

6- توفير معقم اليدين في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق في جميع الأوقات، وتطهير كافة المناطق العامة بانتظام.

7- عدم زيادة نسبة العمالة بالمطعم او المنشآة عن 50 % من الحجم الكامل للعمالة بالمنشآت.

8- إجراء الفحص السريع للعاملين العائدين من إجازات قبل استلام العمل، والالتزام بقياس درجات الحرارة يومياً للعاملين، وارتدائهم للقفازات والكمامات الطبية طوال فترة عملهم.

9- استمرار أعمال التعقيم فى كافة مناطق التشغيل، وإقامة العديد من الدورات التدريبية على كافة الأعمال الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

10- عدم تشغيل أى عامل إلا بعد حصوله على هذه الدورات واجتيازها بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة وأمن الغذاء المقدم للرواد.

11- حظر خدمة البوفيه المفتوح تماماً، والاعتماد على القوائم المحددة مسبقاً.

12- حظر تقديم الشيشة، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر واحد بين كل عميل من خلال قواطيع زجاجية بين الجالسين لعدم نشر أي أوبئة أو أمراض.

13 - ألا يزيد عدد الأفراد فى هذه الطاولات عن 6 أفراد، مع اتباع التباعد الجسدى بما لا يقل عن متر بين الكرسى والآخر.

14 - الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع، ووضع معقمات ومناديل تعقيم على كل مائدة طعام، ووضع الإرشادات التوعوية في أنحاء المطعم.