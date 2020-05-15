روجينا: محمد سامي بيعمل تنويم مغناطيسي للممثلين

قالت الفنانة روجينا، إنها سعيدة بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل "البرنس"، والذي تلعب فيه دور "فدوي"، مضيفة "اترعبت من دوري في المسلسل، لكن المخرج محمد سامي آمن بموهبتي، وقالي هتكسري الدنيا، وكنت مرعوبة".

وأضافت "روجينا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المخرج محمد سامي لديه قوة كبيرة في الإقناع بأداء الدور، "آمن بموهبتي أكتر من إيماني بها، ذكي في إدارة الممثل، بيعمل تنويم مغناطيسي للممثلين".

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتي "dmc"، و"dmc دراما"، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، وأحمد زاهر، روجينا، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبد العزيز، وعبدالعزيز مخيون، وريم سامي، وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخي، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وحازم إيهاب، وأحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.