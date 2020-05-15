لفظ أنفاسه قبل وصول المستشفى.. وفاة مصري عمره 20 سنة بكورونا في أمريكا

توفي شاب مصري يدعى محمد حسن في مدينة نيويورك الأمريكية بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال محمد العالم صحفي متخصص في الشأن الأمريكي بواشنطن، إن الشاب يبلغ من العمر 20 عاما فقط، وقد توفي داخل الحجز المنزلي بالشقة التي يقيم بها بحي بمقاطعة بروكلين بمدينة نيويورك.

وأوضح أن المتوفى علم بإصابته بعد إجراء اختبار الكشف عن الفيروس واتجه بعدها إلي الحجر الصحي الذاتي، إلا أن حالته تدهورت بشكل ملحوظ خلال أيام من الإصابة ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل نقله إلى أحد مستشفيات العزل بالمدينة.

وسيتم دفن الشاب المصري المتوفى طبقا للشريعة الإسلامية بمقابر الرحمة الخاصة بالمراكز الإسلامية بولاية نيوجيرسي الملاصقة لولاية نيويورك.