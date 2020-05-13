عاجل.. ترامب يؤيد إعادة فتح المدارس في أمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أجرينا 10 ملايين فحص لكورونا حتى الآن"، حسبما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل

وأيد ترامب إعادة فتح المدارس في أمريكا.

ودعت مجموعة كبيرة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري الرئيس دونالد ترامب، إلى فرض عقوبات على الصين لمحاسبة البلاد بسبب مسؤوليتها في تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وقام كل من السيناتور ليندسي جراهام وثوم تيليس وسيندي هايد سميث ومايك براون وريك سكوت وستيف داينز وتود يونج من وجيم إينهوف وروجر ويكر برعاية مشروع قانون من شأنه أن يفوض الرئيس ترامب بفرض سلسلة من العقوبات على الصين، إذا لم تتعاون البلاد بالكامل مع أي تحقيق في تفشي "كوفيد 19" بقيادة الولايات المتحدة وحلفائها أو إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، مثل منظمة الصحة العالمية وفقا لما أوردته واشنطن إكزامينر.

وقال جراهام في بيان صحفي، أمس الثلاثاء: "أنا مقتنع بأنه دون خداع الحزب الشيوعي الصيني، لن يكون الفيروس هنا في الولايات المتحدة"، مضيفًا أن التشريع شديد اللهجة سيعاقب الصين حتى تتعاون مع المحققين.

وأضاف جراهام: "علينا تحديد كيفية ظهور الفيروس واتخاذ خطوات، مثل إغلاق الأسواق الرطبة (الحيوانات البرية) لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى"، مشددا "حان الوقت للرد على الصين ومحاسبتها".

ويعتبر جراهام منتقدًا صريحًا للصين، متهمًا حكومتها بالسماح بانتشار فيروس كورونا عن طريق حجب المعلومات حول أصله.