وزير الخزانة الأمريكي: ترامب يدرس جميع الخيارات بشأن الصين

صرح وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين، بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس جميع الخيارات فيما يتعلق بالصين.

وقال منوشين في حديث لقناة "فوكس بيزنس" الأمريكية، اليوم الخميس، تعليقا على التوتر الأخير بين واشنطن وبكين بشأن فيروس كورونا، إن "الرئيس قلق وهو يدرس جميع الخيارات، وهو قلق جدا إزاء تأثير هذا الفيروس على الاقتصاد وفرص العمل الأمريكية".

وتابع الوزير قائلا، إن "الرئيس مستعد لاتخاذ كل الخطوات لحماية الاقتصاد الأمريكي والعمال الأمريكيين".

وأضاف أن "الرئيس كان واضحا حول أنه يريد مزيدا من المعلومات... وهم (الصينيون) لم يسمحوا لنا بالدخول ولم يسمحوا لنا بأن نفهم ماذا يحدث ومن حق الجمهور الأمريكي أن يفهم كل الوقائع".

وأوضح أنه "كان على الصين أن تقدم معلومات أكثر بكثير والرئيس يدرس الوضع حاليا".

يذكر أن الولايات المتحدة اتهمت الصين بإخفاء معلومات بشأن فيروس كورونا، ولم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطع العلاقات مع الصين بسبب أزمة كورونا.

من جهتها، نفت بكين التهم الموجهة إليها بهذا الشأن، مؤكدة على أنها تعاملت مع أزمة كورونا بشفافية منذ البداية.