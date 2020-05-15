"الإفتاء": الصيام بدون صلاة صحيح فهي ليست ركنا في صحة الصوم

رد الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، على سؤال طرحه عليه الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء Dmc"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، عن أن فتاة تصوم وتصلي ولكنها غير محجبة هل صلاتها وصومها صحيح؟.

وقال عاشور، إنه بالنسبة للعبادات، إبطال عبادة أو عدم فعلها لا يؤثر على صحة عبادة أخرى، بمعني أن الإنسان الذي يصوم ولا يصلي فصومه صحيح، لافتاً إلى أن الصلاة ليست شرطا أو ركنا في صحة الصوم وكذلك هو الحال في ارتداء الحجاب من عدمه.

وتابع، أن الحجاب ليس شرطًا لصحة الصلاة يعني خارج الصلاة غير محجبة، وعندما تصلي تكون محجبة، إذا الفتاة غير المحجبة تكون محجبة حتى تكتمل العبادات والواجبات لها ويكون أجرها عظيما ولكن إذا لم تكن محجبة وتصلي أو تصوم فصيامها وصلاتها كل منهما صحيح.