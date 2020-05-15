النيابة: مودة الأدهم شفرت بيانات هاتفها للهروب من قرار ضبطها

قالت النيابة العامة في بيان لها قبل قليل، إنه سيتم استكمال التحقيق مع اليوتيوبر الشهيرة مودة الأدهم.

وقررت النيابة بالأمس، حبسها احتياطيا على ذمة التحقيقات بموجب اتهامات لها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف تسهيل ارتكاب الجريمة المنسوبة لها.

وذكرت النيابة في بيانها أن "الأدهم" هربت من محل إقامتها بالقاهرة الجديدة عقب صدور أمر النيابة العامة بالقبض عليها متنقلة بين عدة أماكن بمدينة الرحاب والساحل الشمالي، مستخدمة بعض الخواص الإلكترونية لتشفير بيانات هاتفها المحمول خلال استخدامها الشبكة المعلوماتية واتصالاتها الهاتفية.

وأضافت النيابة: أكدت المعلومات اختباءها داخل تجمع سكني بمدينة السادس من أكتوبر مستقلة للتنقل سيارة أمكن تحديد أرقام لوحتها المعدنية، وتم رصد تحرك للسيارة اليوم فجرى توقيفها وإلقاء القبض على المتهمة وبحوزتها حاسب آلي محمول وهاتف محمول بدون شريحة هاتفية متصل بجهاز لاسلكي للاتصال بالشبكة المعلوماتية "MiFi"وحقيبة تحوي أغراضها ثم تقرر حبسها احتياطيا على أن يتم استكمال التحقيق معها لاحقا.