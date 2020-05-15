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محمود مسلم

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 15-5-2020 في مصر

كتب:

الوطن
10:36 ص | الجمعة 15 مايو 2020
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي

 تستعرض "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها متوسط سعر الريال السعودي في عدد من البنوك وفق آخر تعاملات قبل اليوم، وجاء سعر الريال السعودي كالتالي:

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.13 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.  

 