كورونا في الصين اليوم: صفر وفيات.. وتسجيل 4 إصابات محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، عدم تسجيل أي وفيات أو حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد وافدة من الخارج خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 4 إصابات محلية في مقاطعة جيلين بشمال شرقي الصين، ما رفع إجمالي المصابين إلى 82933 شخصا وظل عدد الوفيات دوت تغيير عند 4633 شخصا حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أنه تم أمس، تسجيل حالة واحدة جديدة يشتبه في إصابتها بالفيروس في شنجهاي وهي لحالة وافدة من الخارج، فيما خرج 14 شخصا من المستشفيات في اليوم نفسه ليصل إجمالي المتعافين إلى 78209 أشخاص، بينما ازداد عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة بمقدار شخصين ليصل إلى 11 شخصا.

وأضافت اللجنة أنه تم حتى يوم أمس تسجيل 1692 حالة وافدة مصابة بكورونا خرج منها 1646 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم، مشيرة إلى أن 5211 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين لا يزالون يخضعون للملاحظة الطبية.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 11 حالة جديدة بدون أعراض بينها حالتان وافدتان من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، تم تسجيل 1051 حالة اصابة مؤكدة بينها 4 وفيات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و45 حالة اصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الادارية الخاصة و440 حالة إصابة مؤكدة في مقاطعة تايوان بينها 7 وفيات، فيما خرج 1009 مرضى في هونج كونج و43 في ماكاو و383 في تايوان من المستشفيات بعد تعافيهم.

من جهتها، ذكرت قاعدة أبحاث تربية الباندا العملاقة في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين أن جميع نتائج اختبار دببة الباندا العملاقة فيها لفيروس كورونا الجديد جاءت سلبية.

وقال مدير القاعدة "تشانج تشي خه" إن القاعدة طلبت من منظمة مرخصة إجراء فحص الحمض النووي على دببة الباندا العملاقة الموجودة في القاعدة، بعد أن ذكرت تقارير إعلامية بأن نتائج اختبارات عدد من النمور والأسود في حديقة حيوان برونكس بالولايات المتحدة الأمريكية جاءت إيجابية للإصابة بكوفيد-19.

وأكد تشانج تشي خه أن جميع الاختبارات جاءت سلبية، ولم يصب أي باندا عملاقة في القاعدة بالفيروس أبدا.

ويوجد في قاعدة أبحاث تربية الباندا العملاقة في مدينة تشنغدو عاصمة مقاطعة سيتشوان أكثر من 80 باندا.