بكين عن استقرار علاقاتها مع واشنطن: في صالح الدولتين

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، إن استقرار العلاقات بين الولايات المتحدة والصين يخدم مصالح شعبي الدولتين، وذلك ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إنه قد يقطع العلاقات مع البلد صاحب ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، تشاو لي جيان، للصحفيين خلال إفادة صحفية يومية إن الولايات المتحدة مع ذلك بحاجة إلى التعاون مع الصين من أجل إرساء علاقات مستقرة، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وتدهورت العلاقات بين بكين وواشنطن بوتيرة متسارعة في الأشهر الأخيرة مع تصاعد انتقادات ترامب وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين لطريقة تعامل الصين مع تفشي مرض "كوفيد-19" وتهديدهم باتخاذ تدابير عقابية مختلفة ضدها.