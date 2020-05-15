الري تزيل 274 ألف مخالفة على نهر النيل ومنافع الري والصرف

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريراً بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ (274,103) ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015، فضلا عن إزالة (234) حالة تعد على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو الجاري، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل خلال الأسبوع بتنفيذ 122 إزالة ، فيما قام قطاع الري بتنفيذ 57 إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ (55) إزالة على منافع الصرف.

وفي هذا الصدد، أفاد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، بأن القطاع قام بتنفيذ 122 إزالة خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو 2020، شملت إزالة واحدة بمحافظة الجيزة و(6) إزالات بمحافظة المنوفية و(11) بمحافظة البحيرة و(9) إزالات بمحافظة كفر الشيخ، و(3) إزالات بمحافظة الدقهلية، و(37) إزالة بمحافظة أسيوط، و(12) إزالة بمحافظة سوهاج، و(20) إزالة بمحافظة قنا، و6 إزالات بمحافظة الأقصر، و(17) إزالة بمحافظة أسوان، ليكون أجمالي الإزالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن (186) إزالة.

من جانبه أفاد المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري، بأن القطاع قام بتنفيذ (75) إزالة خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو، شملت (16) إزالة بمحافظة دمياط، و(16) إزالة بمحافظة البحيرة، و(20) إزالة بمحافظة الجيزة، و(5) إزالات بمحافظة الدقهلية ليكون إجمالى الإزالات بقطاع الرى (144760) إزالة.

كما أفاد المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، بأن الهيئة قامت خلال هذا الأسبوع من شهر مايو 2020، بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحري والقبلي، بلغت (55) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية و(3) محافظات، وقد تضمنت تنفيذ (40) إزالة بإقليم شرق الدلتا بزمام محافظة الشرقية والدقهلية، إلى جانب تنفيذ عدد (15) إزالة بإقليم مصر العليا، ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في يناير 2015 بعدد (76157) إزالة.

تجدر الإشارة إلى إن الإزالات تنوعت ما بين مباني خرسانية ومباني بالطوب الأحمر وأسوار وتشوينات وزراعة الجسور وردم وقطع الجسور وتوصيل مواسير لصرف المخلفات.

وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدما في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.