جامعة طنطا تحتل المركز الثاني في أبحاث كورونا بمصر

أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، بأن الجامعة احتلت المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية في عدد الأبحاث الطبية المقدمة حول فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" متقدمة جامعة القاهرة وأسيوط، حيث شاركت مصر بـ 21 بحثا منهم 5 أبحاث من جامعة طنطا، وتحتل مصر المركز التاسع عالميًا وتصبح الدولة العربية والأفريقية الوحيدة ضمن القائمة، بحسب موقع "finbold".

ومن جانبه أكد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، أنه في الوقت الذي يسارع فيه العالم للوصول إلى علاج لفيروس "كورونا" فإن جامعة طنطا تسعى بكل جد في مجال البحث العلمي لمواكبة العالم في الوصول إلى دواء.

وأشار إلى أن الأبحاث الخمسة التي قدمتها الجامعة تناولت: "تجربة واقعية في علاج المرضى بفيروس كورونا"، "بيكربونات الصوديون المستنشقة كعلاج محتمل لمرضى فيروس كورونا"، و"كيفية التعامل مع مرضى فيروس كورونا أثناء العزل المنزلي"، و"فعالية وسلامة استخدام دواء Nitazoxanide وIvermectin في علاج فيروس كورونا"، و"فعالية وسلامة استخدام دواء الكلوروكين في علاج فيروس كورونا".

وأشار نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا بأن الجامعة تحاول تقديم المزيد من الدراسات في جميع المجالات الطبية والاجتماعية والنفسية لمواجهة الحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا.