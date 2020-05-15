الحكومة تنفي وقف صرف المعاشات لبعض الفئات بسبب كورونا

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن وقف صرف المعاشات لبعض الفئات نتيجة عدم توافر المخصصات المالية في ظل أزمة كورونا.

وتواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف صرف المعاش لأي من المستحقين، مُوضحةً أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وأن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، مُشيرة إلى انتظام صرف المعاشات لجميع المستحقين مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لضمان سلامتهم أثناء عملية صرف المعاشات في ظل أزمة كورونا.

وفي إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، اتخذت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي العديد من الإجراءات الاستباقية استعداداً لصرف معاشات شهر مايو 2020، بما يضمن سلامة المواطنين أثناء الصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد، حيث تم وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر مايو، لتصبح على النحو التالي:

أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل، والبالغ عددهم 2.4 مليون مستحق قاموا بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال يومي الأحد والإثنين الموافقين (3/4) من شهر مايو، بينما قام أصحاب المعاشات اللذين يبلغ معاشهم أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه، والبالغ عددهم 2.4 مليون مستحق، بالصرف يومي "الثلاثاء والأربعاء" الموافقين ( 5/6) من شهر مايو.

أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه، ويبلغ عددهم مليون مستحق، قاموا بالصرف يومي الخميس والسبت الموافقين (7/ 9) مايو، وفئة من يزيد معاشهم على 3000 جنيه، ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة، يقومون بصرف معاشاتهم بداية من يوم الأحد الموافق 10 مايو، كما بدأ صرف المعاشات المحولة على البنوك لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم، والبالغ عددهم ما يزيد على 1.684 مليون حالة بقيمة اجمالية تقارب 4.5 مليار جنيه اعتباراً من يوم الأحد 3 مايو.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر شائعات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكاوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (16439)، أو الرجوع للموقع الرسمي للوزارة(moss.gov.eg).