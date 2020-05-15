"الضرائب" توضح 3 طرق لسداد المساهمة التكافلية

قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه حرصا من المصلحة على التيسير على الممولين وتسهيل كل الإجراءات أمامهم، والحفاظ على صحتهم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، فإنه يجرى سداد المساهمة التكافلية من خلال 3 طرق إلكترونيا عن طريق منظومة الإقرارات الضريبية من خلال كروت الدفع الإلكترونية، أو سدادها في البنوك، أو سدادها بكروت الدفع الإلكترونية أو بشيكات بالمأموريات الضريبية.

وقال عبدالقادر إنه جرى إتاحة سداد المساهمة التكافلية أون لاين، عن طريق بوابة السداد الإلكتروني الخاصة بمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني للإقرارات الضريبية www.incometax.gov.eg، منذ 29 مارس 2020، موضحا أن طرق السداد المتاحة إلكترونيا تكون باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني "فيزا – ماستركارد"، مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة الممول.

وأشار رئيس المصلحة إلى أن الممولين يمكنهم سداد مدفوعة المساهمة التكافلية بالبنوك أيضا، ضمن المدفوعات التي تحصل من خلال قنوات التحصيل الإلكتروني المتاحة حاليا من خلال أفرع البنوك المشتركة في منظومة مركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحالية، حيث إنه يوجد نموذج جديد به المساهمه التكافلية مدفوعة ضرائب برقم التسجيل، بالإضافة إلى قبول سداد المساهمة التكافلية بشيكات أو بكروت الدفع الإلكتروني بمقر الوحدات التنفيذية بالمصلحة "مأموريات - مكاتب".