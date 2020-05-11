محافظ الشرقية يشدد على زيادة متحصلات الضرائب من المنشآت 

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمكتبه بالديوان العام، محمد السيد رشاد وكيل وزارة الضرائب العقارية الجديد، لتهنئته بمهام منصبه الجديد داخل محافظة الشرقية، متمنيا له التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة العمل داخل مصلحة الضرائب العقارية بالشرقية، وذلك في حضور اللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، والعقيد رضا الحسيني المستشار العسكري للمحافظة.

اطلع المحافظ على خطة عمل المصلحة خلال الفترة القادمة، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في زيادة معدلات تحصيل المستحقات من المنشآت العامة والتجارية لتعظيم موارد الدولة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مؤكدا على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية والمختصة، للنهوض بمستوى أداء مأموريات الضرائب العقارية.

من جانبه أوضح محمد السيد رشاد، وكيل الوزارة رئيس منطقة الضرائب العقارية بالشرقية، أنه تم وضع خطة عمل للارتقاء بمستوى أداء العاملين بالمنظومة الإدارية، بمصلحة الضرائب العقارية، وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية وتطويرية للجان التحصيل، والتحصيل من كافة الكيانات والممولين دون استثناءات، بالإضافة إلى رصد السلبيات والعمل على إيجاد حلول حقيقية لها لتحسين مستوى العمل.