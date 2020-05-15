ألغينا التعاقد مع الشركة.. "الأزهر" تعلق على الشكاوى من وجبات الإفطار

قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، والمشرف على المستشفيات الجامعية، إنه جرى عقد عدة اجتماعات سريعة جدًا لإعادة المصريين إلى مصر، ورفع كفاءة المدن الجامعية لاستقبالهم.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى، أنه جرى رفع كفاءة جامعات القاهرة، عين شمس، وحلوان لاستقبال العالقين.

وتابع: "جرى العمل أيضًا على المدينة الجامعية لجامعة الأزهر، وفي يوم الجمعة الماضية، خرج أول فوج من جامعة الأزهر، ولم يشعر به أحد، حيث كانوا 135 شخصا قادمين من العمرة بالسعودية، و10 حالات كانت إيجابية وتم إرسالهم إلى مستشفى حميات العباسية".

وحول إجراءات استقبال العالقين، قال صديق: "وزارة الصحة والسياحة والأجهزة الأمنية والرقابة بتبقى موجودة في المطار لاستقبال الوافدين، والأتوبيسات بعدها تتحرك من المطار إلى المدينة الجامعية".

وأردف: "في رمضان بنصرف 5 وجبات يومية لغير الصائمين، ونقدم إفطار وسحور للصائمين وهو شيء شاق جدًا، ولدينا 3040 مواطنا في المدينة الجامعية، والأطقم الطبية شبه مش بتنام ونعمل 24 ساعة، وسيارات الإسعاف متوفرة للتعامل مع الحالات المشتبه فيها، وكل الخدمات مجانية".

وشدد، على أن المتابعة مستمرة لكل الخدمات ومنها الوجبات الغذائية: "إمبارح كان في مشكلة من وجبة الإفطار، وأبلغنا وزيرة التضامن، وألغت التعاقد مع الشركة على الفور، وفي أول يوم للقادمين من الكويت، علمنا أن كميات الطعام التي تتاح للطلاب لن تناسبهم بسبب قوة بنيتهم الجسمانية، وطلبنا على الفور زيادة الوجبات".