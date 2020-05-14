جامعة الأزهر للمستهزئين بمدينتها: قدمنا كل ما نملك رغم ضعف الموارد

أعربت جامعة الأزهر عن تقديرها لملاحظات بعض العائدين من الخارج، الذين يقطنون ببعض غرف المدينة الجامعية بمدينة نصر، والذين أبدوا شكرهم لحسن الاستقبال وكذا لمن استاءوا من قلة الإمكانيات.

وأوضح المركز الإعلامي لجامعة الأزهر، أنّ الجامعة أخذت على عاتقها منذ إعلان قدوم المصريين من الخارج، التكاتف والتعاون مع الشعب والدولة بتقديم خدماتها المتاحة وتحمل الصعاب في ظل هذا الوضع الصعب لمواجهة فيروس كورونا، إيمانا منها بأنّ معادن الرجال تعرف في الشدائد فكانت من أوائل الجامعات التي فتحت مدنها للضيافة مستخدمة في ذلك مبانيها الجديدة، والمباني القديمة، واستقبلت حتى الآن أكثر من 3 آلاف مواطن من الكويت والإمارات والسعودية.

وتابع المركز، أنّ الجامعة جادت بما تملكه في ظل ضعف مواردها المالية، التي تقدر ميزانيتها بمثل الجامعات الأخرى، علما بأنّه يدرس فيها نحو نصف مليون طالب، ويتبعها 86 كلية و26 مدينة جامعية، في حين يوجد في الجامعات الأخرى 3 مدن على الأكثر.

وأضاف المركز: إذ تعلن الجامعة ذلك، فإنّها تغتنم الفرصة وتقدم الشكر لطلابها من المصريين والوافدين الذين تحملوا المسؤولية مع جامعتهم، التي تبذل جهدها لتوفر لهم الخدمات في ظل ضعف الإمكانيات، فأخذوا على عاتقهم خلال السنوات الماضية تنظيم حملات للتنظيف داخل مبانيها ردا للجميل.

وأهابت الجامعة بجميع المواطنين، التكاتف والتعاون وتقدير الظرف الراهن، وبذل الجهد للخروج من هذه الأزمة بأمان، فالله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.