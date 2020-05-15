إصابة طبيبين بمستشفى التأمين بالسويس بكورونا

أصيب اثنان من الأطباء بمستشفى التأمين الصحي بالسويس بفيروس كورونا، واتخذت إدارة المستشفى الإجراءات الاحترازية.

وتم نقل الأطباء إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعلية، بعد وصول نتائج التحاليل إلى مديرية الصحة بالسويس.

وأصيبت ممرضة بالمستشفى منذ أيام بفيروس كورونا، بعد إصابتها بالعدوى من خارج المستشفى.

وأعلنت مديرية الصحة بالسويس، أن إجمالي عدد المصابين بالمحافظة بفيروس كورنا وصل إلى 90 حالة، وتم نقلهم إلى مستشفيات العزل.

وأكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالسويس، أن العاملين بمستشفيات الحميات والصدر يبذلون جهودا كبيرة، وان العمل منتظم بالمستشفيات.

وأشار وكيل وزارة الصحة، أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة، ويوجد تعاونا كبيرا بين الصحة ومسؤولي المحافظة.