توريد أكثر من 97 ألف طن قمح بمحافظة الغربية

أعلن المهندس علي عبدالجواد، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، اليوم الجمعة، عن توريد 97 ألف و628 طنا و280 كيلو جرام، من خلال اللجنة العليا المشكلة برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بواقع 1343 طنا و938 كيلو لشركة المطاحن، وللشركة المصرية 1262 طنا و400 كيلو، والبنك 2061 طنا و360 كيلو.

وأشار عبدالجواد في بيان صحفي، أن المساحة المحصودة من محصول القمح للموسم الحالي، والذي بدأ حصاده بداية أبريل الحالي وحتى الآن، بلغت 111 ألف و322 فدانا، مناشدا المزارعين باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

يذكر أنه قد تم تشكيل اللجان الخاصة باستلام محصول القمح، وهي مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة، ومندوب عن مديرية التموين والتجارة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، وأمين الموقع التخزيني، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد.

وأشار إلى أن المساحة المنزرعة من محصول القمح في محافظة الغربية، بعد التدقيق النهائي لقطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة بلغت نحو 130 ألفا و703 أفدنة.