توريد 88 ألف و45 طنا و884 كيلو من القمح بصوامع الغربية

أعلنت مديرية الزراعة بالغربية، اليوم الأربعاء، عن توريد 88 ألف و45 طنا و884 كيلو حتى اليوم من خلال اللجنة العليا المشكلة برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بواقع 1545 طنا و318 كيلو لشركة المطاحن.

وللشركة المصرية 1562 طنا و143 كيلو، والبنك 2412 طنا و425 كيلو.

صرح بذلك المحاسب علي بيومي وكيل وزارة الزراعة، أن المساحه المحصودة من محصول القمح للموسم الجديد، والذي بدأ حصاده بداية أبريل الحالي وحتى الآن، بلغت 101 آلاف و 766 فدانا.

كما طالب وكيل الزراعة، أن المزارعين، بإتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

وأشار وكيل الوزراة، أن تشكيل اللجان الخاصة باستلام محصول القمح، وهي مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة، ومندوب عن مديرية التموين والتجارة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، وأمين الموقع التخزيني، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد.

كما أوضح وكيل الزراعة، أن المساحة المزورعة من محصول القمح في محافظةالغربية، بعد التدقيق النهائي لقطاع الشؤون الاقتصاديه بوزارة الزراعة بلغت نحو 130 ألفا و703 فدادين.