ووهان الصينية تعلن فحص ثلث مواطنيها للكشف عن "كورونا"

قالت مدينة ووهان الصينية، اليوم، إنها أجرت اختبارات لأكثر من ثلاثة ملايين من مواطنيها البالغ عددهم 11 مليوناً، للكشف عن فيروس كورونا المستجد، مع سعيها لفحص جميع السكان، بعد أن أثارت سلسلة من الحالات الجديدة مخاوف من موجة ثانية من العدوى.

وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، ذكرت المدينة التي كانت مركز تفشي المرض، أنها تخطط لإجراء اختبارات الحمض النووي لجميع المواطنين، في محاولة لتقييم الأعداد التي لم تظهر عليها أعراض المرض.

ووفقاً لتقرير نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية، أمس، فإن ووهان رصدت عدة حالات لم تظهر عليها أعراض المرض بشكل يومي مؤخراً.

والحالات غير المصحوبة بأعراض هي لأشخاص تكون فيها نتيجة الاختبار إيجابية للمرض؛ لكن لا تظهر عليهم أي علامات خارجية للمرض.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، في بيان، الجمعة، إن السلطات سجلت أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، الخميس، ارتفاعاً من ثلاث حالات في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي للحالات في البر الرئيسي للصين حالياً 82933، بينما ظلت محصلة الوفيات من دون تغيير عند 4633.