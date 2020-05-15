عامل يشعل النار في منزل شقيقه لخلافات على الميراث بسوهاج

أشعل عامل النيران في منزل شقيقه بدائرة مركز شرطة سوهاج، وتسببت النيران في احتراق حوش ملحق بالمنزل، كما نتج عن الواقعة نفوق 11 رأس ماشية، وكميات من الغلال والبوص وأفلاق النخيل.

انتقلت الشرطة وقوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لخلافات على الميراث.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبدالمجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج، بورود بلاغ من اندلاع نيران في منزل بدائرة المركز، انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملك "حشمت.ا.م"، 39 عاما، عامل، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات".

بسؤال المذكور بمعرفة الرائد أحمد صقر، رئيس مباحث مركز سوهاج، اتهم شقيقه "خلف.ا.م"، 38 عاما، مزارع، ويقيم بذات الناحية بإشعال الحريق بسبب خلافات على الميراث، وأضاف بنفوق 5 رأس ماشية، 6 رأس غنم ودابة واحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

حرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت الإدارة البيطرية للانتقال واتخاذ اللازم، والمعمل الجنائي للمعاينة، وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.