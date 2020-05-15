صور.. الأنبا بولا يتفقد إنشاءات "الفلك" لذوي القدرات الخاصة بالغربية

تفقد الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، الإنشاءات الجارية في مشروع "الفلك" الخاص برعاية ذوي القدرات الخاصة، والمقام بمنطقة "حصة أكوة" التابعة لمركز كفر الزيات في محافظة الغربية.

والمشروع المقام على مساحة 6 آلاف و332 مترا مربعا، يستهدف تحويل "ذوي القدرات الخاصة" إلى عناصر منتجة ومؤثرة إيجابيا في المجتمع، وهو يخدم 4 فئات: المقيمين بالمبنى وعددهم 150 شابا وفتاة فوق 18 عاما، وعددا مساويا للعدد السابق لأعمار ما بين 4 إلى 18 عاما يترددون على المكان على مدى ساعات النهار لتنمية قدراتهم الحسية والحركية والذهنية والتعليمية والحرفية، فضلًا عن خدمة الأهالي لتنمية قدراتهم في التعامل مع أبنائهم، وتأسيس معهد لإعداد خدام للعمل في المشروعات المشابهة بأي مكان آخر.

وسبق وأكد الأنبا بولا، في تصريحات لـ"الوطن"، أنّ المشروع يقدم بالمجان ويخدم المسلمين والأقباط، ويعمل على النهوض بالقرية الموجود فيها وتسليط الضوء عليها وتنميتها برصف الطرق وإنشاء المدارس فيها، موضحًا أنَّه جرى إطلاق اسم "الفلك" عليه لأن تصميم المبنى على هيئة "فلك نوح" بما يحمل من معان سامية، قائلًا: "نسعى من خلاله ليكون وسيلة حياة تنقل ساكنيها والمترددين عليها إلى حياة جديدة ملؤها الأمل، ونأمل أنَّه بحلول عام 2022 يكون جرى الانتهاء من تشطيبات المباني وبدء استقبال الراغبين من هذه الفئة"، مختتمًا حديثه بقوله: "نحن لا نقيم مبنى ولكن نعمل على نشر فكر لخدمة المجتمع والإنسان".