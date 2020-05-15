" ابدأ بنفسك" تطلق أسطول مساعدات غذائية لـ 12 ألف أسرة بأسوان والأقصر

أطلقت مبادرة "ابدأ بنفسك"، اليوم الجمعة، أكبر أسطول لتوزيع كراتين السلع والمواد الغذائية على الفئات الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا المستجد، بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، والتي تنفذها مؤسسة تنمية الأسرة المصرية بأسوان، بالتعاون والشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وشركة أوراسكوم للإنشاءات، وتحت رعاية القوات المسلحة قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية بقيادة اللواء أركان حرب أيمن نعيم ثابت، ووزارة التضامن الاجتماعي.

وقالت الدكتورة سهير المصري مدير مؤسسة تنمية الأسرة المصرية بأسوان، ومنسق مبادرة "ابدأ بنفسك"، أن المبادرة تستهدف تقديم الدعم لأكثر من 12 ألف أسرة من الأسر الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد، في محافظتي الأقصر وأسوان، وتطبيق إجراءات التطهير والتعقيم للأماكن شديدة الازدحام وبؤر انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن المبادرة سلمت مئات كراتين المواد الغذائية للفئات المستهدفة بقرى مركز كوم أمبو، إلى جانب توزيع أكثر من 200 شنطة مواد تعقيم وتطهير على ضباط وأفراد الشرطة والمجندين بمركز شرطة كوم أمبو، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، حيث نستهدف معاونة ودعم الفئات الأكثر تضررا من فيروس كورونا في ظل المسؤولية الاجتماعية والإنسانية لمؤسسات المجتمع المدني تجاه مجتمعاتهم.

وأوضحت سهير المصري، أن المبادرة، بدأت بتطهير موقف الأقاليم ومحطة السكة الحديد والعديد من الأماكن التي يوجد بها تجمعات باسوان والأقصر، وتشمل أيضا تقديم 65 طن مساعدات غذائية للمستحقين سواء عمالة غير منتظمة أو غيرهم من المرأة المعيلة والفئات المتضررة من أزمة كرورنا، إلى جانب تقديم دعم بمواد وأدوات وقاية ومطهرات بإجمالى 20 طنا يجري توزيعها على الأسر المستهدفة في محافظتي أسوان والأقصر.

وقالت المهندسة نورا سليم، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، إن دعم مبادرة "ابدأ بنفسك"، يأتي كجزء من رؤية ورسالة مؤسسة ساويرس نحو مساندة ودعم الفئات الأكثر تهميشا وتضررا، وذلك بالتعاون مع كافة الشركاء من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث قامت المؤسسة منذ تفشي الأزمة بتوجيه 100 مليون جنيه مصري نحو تعزيز كافة الجهود الاحترازية للدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، من أجل تلبية الاحتياجات الصحية والاقتصادية للأسر التي تقع في أعلى قائمة المتضررين من هذه الأزمة، خصوصا من العمالة غير المنتظمة، والأسر الأولى بالرعاية، والأشخاص ذوى الإعاقة.

وأضافت هبة إسكندر مدير إدارة التطوير والتنمية لشركة أوراسكوم للإنشاءات "لن ندخر جهدا في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لدعم إجراءات الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، والتصدي لتداعياته على المستويات الصحية والاقتصادية والإنسانية، وسوف تستمر أوراسكوم للإنشاءات في تقديم كل أشكال المساعدات الممكنة لدعم الأسر والأفراد الأكثر تضررا وإعانتهم على تحمل الظروف المعيشية في ظل هذه الأزمة، من خلال عدد من المشاريع والمبادرات، بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية".