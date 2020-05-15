بسبب التجمعات.. ارتفاع مؤشر إصابات كورونا 100% بين النساء بالسعودية

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودي الدكتور محمد العبدالعالي، عن رصد ارتفاع في الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة من النساء بنسبة 100% وفي الأطفال دون 14 عاما بنسبة 125%، مؤكدا على أن جميع هذه الحالات ارتبطت بتجمعات أسرية وتبادل زيارات بطريقة مكثفة في عدد من مناطق المملكة.

وقال الدكتور العبدالعالي إن عدد الحالات التي سجلت في المملكة، أمس، توزعت بنسبة 41 % للسعوديين و59 % لغير السعوديين ليبلغ عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19" 46869 حالة منها 27535 حالة نشطة جميعها بصحة جيدة باستثناء 156 حالة في العناية الحرجة، وفقا لما نشرته صحيفة "الرياض" السعودية.

وأشار إلى تسجيل 1429 حالة تعافي لتبلغ حالات التعافي إلى 19051 حالة، لافتا إلى أن نسب التعافي في المملكة بلغت 40 % من إجمالي الحالات. مضيفا أنه تم تسجيل 10 وفيات جديدة ليبلغ عدد حالات الوفاة 283 حالة وجميعها لمقيمين في جدة ومكة المكرمة والرياض وينبع، مشيرا إلى أن معظم الوفيات ارتبطت بأمراض مزمنة.

وأوضح العبدالعالي أن 25 % من الحالات الجديدة من الإناث و75 % من الذكور ويشكل الأطفال نسبة 11 % من حالات الإصابات بينما تبلغ النسبة لكبار السن 3 % فيما تبلغ نسبة الإصابات بين البالغين 86 %.

وبين أن إجمالي الحالات المصابة حول العالم بلغ أكثر من 4.3 ملايين حالة، وبلغت حالات الوفيات أكثر من 297 ألف حالة فيما بلغت حالات الشفاء أكثر من 1.5 مليون حالة.