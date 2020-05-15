جهود أجهزة وزارة الداخلية فى متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بحظرالتجوال

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.. فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة ، وقد أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية :

ضبط (946) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (227) قضية فى مجال إحتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.

ضبط (372) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.

غلق (2) مكان نشاط تعليمى مخالف .

تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.