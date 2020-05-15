فتح الصالة للشباب.. ضبط صاحب جيم بالدقهلية لمخالفته إجراءات الحظر

تمكن قسم شرطة المرافق بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط صاحب صالة ألعاب رياضية في الدقهلية؛ لمخالفته الإجراءات الاحترازية واستقبال أشخاص لممارسة التمارين الرياضية، وتحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لقسم شرطة المرافق بمديرية أمن الدقهلية، بقيام مالك صالة ألعاب رياضية "جيم" بتشغيل الصالة المُشار إليها، وتردد بعض المواطنين عليها من الباب الخلفى.

وضبط المتهم و6 أشخاص "محددين" بالصالة، وأقروا بتواجدهم بالصالة لممارسة التمارين الرياضية، وبمواجهة مالك صالة الألعاب الرياضية أقر بفتحها واستقبال روادها بقصد تحقيق ربح مادي، واتخذت الإجراءات القانونية.