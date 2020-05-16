التحريات تكشف تفاصيل مقتل موظف على أيدي مسجل خطر وعاطلين في المرج
كتب:
أحمد عبد اللطيف
06:01 ص | السبت 16 مايو 2020
قرر قاضي المعارضات، حبس مسجل خطر وعاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل موظف ومحاولة التمثيل بجثته فى منطقة المرج، وتبين من التحريات، أن المتهمين أعدوا كمين للضحية للتخلص منه، بسبب خلافات سابقة.
وأشارت التحريات، إلى أن الجناة انتظروا المجني عليه عقب عودته من عمله قبل الإفطار، وتعدوا عليه بالضرب ومزقوا جسده، وأطلق أحدهم طلق ناري من فرد خرطوش على القتيل، تم ضبطهما وتحرر محضر، وتولت النيابة التحقيق، التى قررت تشريح جثة المجني عليه، وعرضها على الطب الشرعي، لإعداد تقرير بأسباب الوفاة.
كما أمرت بتصريح دفن الجثمان، بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية وتسليمه لأهليته، بعد نشوب مشاجرة عقب عودته من عمله بينهم بمنطقة المرج.
وكشفت التحقيقات، أن البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة المرج، مفاده بتلقيه بلاغا من الأهالي بوفاة "إبراهيم. ر" 22 سنة، على الفور تم الانتقال إلى مستشفى اليوم الواحد بالمرج.
وبعمل التحريات وبسؤال الشهود، تبين قيام 3 أشخاص بمشاجرة مع المجني عليه، خلال عودته من عمله، قام أحدهم بطعنه، وآخر أطلق صوبه عيارا ناريا، ما أدى إلى مصرعه، وتم تحديد هويتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.