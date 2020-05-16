التحريات تكشف تفاصيل مقتل موظف على أيدي مسجل خطر وعاطلين في المرج

قرر قاضي المعارضات، حبس مسجل خطر وعاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل موظف ومحاولة التمثيل بجثته فى منطقة المرج، وتبين من التحريات، أن المتهمين أعدوا كمين للضحية للتخلص منه، بسبب خلافات سابقة.

وأشارت التحريات، إلى أن الجناة انتظروا المجني عليه عقب عودته من عمله قبل الإفطار، وتعدوا عليه بالضرب ومزقوا جسده، وأطلق أحدهم طلق ناري من فرد خرطوش على القتيل، تم ضبطهما وتحرر محضر، وتولت النيابة التحقيق، التى قررت تشريح جثة المجني عليه، وعرضها على الطب الشرعي، لإعداد تقرير بأسباب الوفاة.

كما أمرت بتصريح دفن الجثمان، بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية وتسليمه لأهليته، بعد نشوب مشاجرة عقب عودته من عمله بينهم بمنطقة المرج.

وكشفت التحقيقات، أن البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة المرج، مفاده بتلقيه بلاغا من الأهالي بوفاة "إبراهيم. ر" 22 سنة، على الفور تم الانتقال إلى مستشفى اليوم الواحد بالمرج.

وبعمل التحريات وبسؤال الشهود، تبين قيام 3 أشخاص بمشاجرة مع المجني عليه، خلال عودته من عمله، قام أحدهم بطعنه، وآخر أطلق صوبه عيارا ناريا، ما أدى إلى مصرعه، وتم تحديد هويتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.