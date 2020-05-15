الشرطة تهاجم مزرعة بانجو في الاسماعيلية وتضبط مخدارات بـ7.5 مليون جنيه

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على تاجر مخدرات، خصص مزرعة في الإسماعيلية لزراعة البانجو بالاشتراك مع آخرين وبحوزته نصف طن من المخدر.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط 3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو صوير في الإسماعيلية، تخصصوا في زراعة وترويج مخدر البانجو بصورة واسعة على عملائهم، متخذين من إحدى المزارع بدائرة مركز شرطة أبو صوير مسرحا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وضبط أحد المتهمين بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية، وقوات الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، في المزرعة وبحوزته نصف طن بانجو، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي في مجال زراعة المواد المخدرة والاتجار فيها بمشاركة المتهمين الهاربين.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 7 ملايين و500 ألف جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.