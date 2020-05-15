إزالة 10 عقارات مخالفة بالوراق والعمرانية والهرم

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على أنه تمت إزالة 4 عقارات مخالفة حتى سطح الأرض تتراوح ارتفاعاتها ما بين 4 إلى 10 أدوار تم بناءها بالمخالفة داخل كمبوند مخالف بأرض الليبي من كورنيش النيل بجوار الدائري، نطاق حي الوراق والمقام دون ترخيص على مساحه 12 فدانا، ومحاط بأسوار خرسانية على ارتفاع 3 أمتار لحجب الرؤية عن أي مخالفات بناء تتم داخله.

وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط.

وأشار راشد إلى أنه تم إزالة 4 مخازن للبضائع على مساحة 450 مترا تخص جهات مجهولة المصدر حيث تم إخلاءها وإزالتها بالكامل كما تم إزالة 4 أسوار على مسطح 1200 مترا، موضحا أن الحملات تمت بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع، مشددا على تكثيف حملات الإزالة. وأكد على أنه لا تهاون مع المخالفين والمتعدين.

وشهد موقع الإزالات استخدام محافظة الجيزة لمعدات الجاك هامر والحفار لرفعها اعلى العقارات المخالفة لإزالتها بالكامل. وتابع محافظ الجيزة مجهودات إزالة المخالفات بمركز ومدينة العياط حيث تم إزالة 3 حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية بقرية بمها على مساحة 525 م٢، وأحيل المخالفون للنيابة العسكرية.

وتابع محافظ الجيزة إزاله عقار بشارع فاطمة رشدي متفرع من شارع الهرم بحي العمرانية، وإزالة 3 عقارات مخالفة بحي جنوب الجيزة، وهم عقار رقم 41 شارع الفتوح ساقية مكي وعقار شارع طه عبدالعزيز من شارع ترسا وعقار رقم 1 حارة خيري شارع المدبح المنيب.