مركز الخارجة يهدم عقارا من الطوب اللبن في الوادي الجديد

نفذت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، قرار إزالة (خطر داهم)، لأحد المنازل بالطوب اللبن آيل للسقوط ويشكل خطرًا داهمًا، بشارع السلام بمنطقة البلد القديمة بمدينة الخارجة، حفاظًا على أرواح المواطنين من خطر المبنى الآيل للسقوط.

وقال المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، إن المركز مستمر في تنفيذ جميع قرارات الإزالة للمنازل، التي تمثل خطرًا على حياة المواطنين.

وأضاف أن المركز تحمل تكلفة الإزالة من خلال معداته، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، بإزالة المنازل التي تشكل خطرًا داهمًا على حياة المارة على نفقة الوحدات المحلية.