منها فصل التيار عند الخروج من المنزل.. 10 نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عددا من النصائح للمواطنين، لتقليل فاتورة الكهرباء.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية نصائح تقلقل فاتورة الكهرباء، وفقا لما أعلنها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

نصائح تقليل فاتورة الكهرباء

ـ عدم وضع الطعام ساخن داخل الثلاجة، لأنه يزيد 10% من استهلاكها للكهرباء.

ـ استخدام اللمبات الـ LED لأنها أقل إصداراً للحرارة وبالتالي تتقلل الاحتياج لتشغيل التكييف لفترة أطول.

ـ مراعاة القدرة المناسبة لحجم الغرفة عند شراء جهاز تكييف، فالتكييف الاكبر أو الاصغر يستهلك كهرباء أكثر.

ـ ضبط التكييف على درجة حرارة لا تقل عن 25 يقلل من استهلاكه للكهرباء.

ـ فصل الراوتر الخاص بالإنترنت في حالة الخروج من المنزل، أو أثناء النوم، لتوفير الطاقة المهدرة التي يستهلكها.

ـ في حالة ترك جهاز الكمبيوتر قيد التشغيل، قم بفصل الشاشة فهي تستهلك نصف الطاقة التي يستهلكها الجهاز.

ـ استبدال سخان الكهرباء بسخان غاز، أو تشغيله قبل الاستخدام بنصف ساعة فقط.

ـ الحرص على تنظيف فلتر الهواء والوحدة الخارجية للتكييف، بشكل دوري لأنه يساعد على رفع كفائه الجهاز وتقليل استهلاكه للكهرباء.

ـ استخدام الضوء الطبيعي أثناء النهار يقلل استهلاك الكهرباء بنسبة أكبر من 10 %.

ـ فصل التيار الكهربي عن الأجهزة الالكترونية أثناء النوم، أو السفر.

وأنشئ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بموجب القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 1997 المعدل بالقرار رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

وللجهاز شخصية اعتبارية ومقره مدينة القاهرة، وفي مطلع عام 2015 تم صدور القانون رقم 87 لسنة 2015، بإصدار قانون الكهرباء والذى ينص علي أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هو هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتكون له الشخصية الاعتبارية

تنظم شؤون الجهاز اللوائح الداخلية التي تعتمد من مجلس الإدارة وتصدر بقرار من الوزير المختص، وقد أفرد هذا القانون للجهاز العديد من الاختصاصات التي بدورها تعد هي الشمس التي يستنير بها قطاع الكهرباء والطاقة في مصر.