خبير اقتصادي: عودة السياحة الداخلية تخفف الضغوط الاقتصادية عن القطاع

قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن خطوة عودة السياحة بشكل جزئي يعد نجدة للقطاع خلال الفترة المقبلة، بشرط ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة بشأن عودة عمل القطاع.

وأضاف أبوزيد لـ"الوطن"، أن قطاع السياحة يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بما يتراوح بين 12% إلى 15%، وتدهور بشكل كبير بعد أن أوقفت الحكومة رحلات الطيران وأغلقت الفنادق والمطاعم والمقاهي وفرضت حظر تجول ليلي ضمن إجراءات الوقاية من الوباء.

وتابع أن عودة عمل القطاع كان لابد منه حاليا لتخفيف الضغوط الاقتصادية التي فرضتها أزمة كورونا على أصحاب المنشآت السياحية والعاملين في السياحة، مشيرا إلى أن خطوة الحكومة تساهم في حركة القطاع السياحي حتى لو بنسبة قليلة تمكنه من دفع رواتي العاملين به.