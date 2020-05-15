عودة قطار السياحة.. الفنادق تبدأ اليوم استقبال الزوار بنسبة 25%

تبدأ الفنادق، اليوم، المرحلة الأولى للتشغيل واستقبال الزوار المصريين بحد أقصى 25% من الطاقة الاستيعابية للفندق. وقال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية «مستثمرو السياحة» بجنوب سيناء، إن «إقبال المواطنين على الفنادق خلال الأيام الأولى للتشغيل سيكون (ضئيلاً للغاية)، نظراً لظروف شهر رمضان، وتخوف غالبية المصريين من السفر إلى المدن حالياً، بسبب تداعيات فيروس كورونا».

وأضاف «عبداللطيف» لـ«الوطن»، أنه «من المتوقع أن يبدأ المواطنون بالتوافد تدريجياً على فنادق (شرم الشيخ، الغردقة، القاهرة، الساحل الشمالى، العين السخنة) خلال إجازات عيد الفطر»، منوهاً بأن أعداد الفنادق التى ستدخل الخدمة سترتفع خلال المرحلة الثانية للتشغيل، والتى ستبدأ أول شهر يونيو المقبل، حيث سيكون الحد الأقصى للإشغال وقتها 50% من الطاقة الاستيعابية.

وأشار إلى أن الفنادق التى ستبدأ العمل من اليوم لا تهدف إلى الربح، حيث إن تكلفة التشغيل حالياً أعلى من أى إيرادات، خاصة أن نسب الإشغال الفندقى ستكون ضعيفة فى البداية، لافتاً إلى ضرورة التزام المواطنين المصريين بجميع التعليمات الخاصة بالإقامة بالفنادق، خاصة أنها تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة، موضحاً أن السياحة الوافدة من الخارج لن تعود قبل شهر أكتوبر المقبل، فيجب على الفنادق العمل والتجهيز من الآن لاستقبال السياح الأجانب.

وأوضح «عبداللطيف»، أن «السياحة الداخلية مهمة جداً للقطاع السياحى، وكان لها الدور الأبرز فى استمرار عمل المنشآت الفندقية والسياحية والحفاظ على العمالة وقت الأزمات مثلما حدث بعد سقوط الطائرة الروسية فى 2015 وإصدار الكثير من الدول المصدّرة للسياح إلى مصر قرارات بحظر السفر إليها».

"فاروق": الشركات ستبدأ فى الترويج لبرامجها

وقال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة بغرفة شركات السياحة، إن «الشركات السياحية ستبدأ فى تسويق برامج السياحة الداخلية عقب إجازات عيد الفطر»، مشيراً إلى أن السائح المصرى قادر على تعويض جزء كبير من الحركة السياحية الوافدة من الخارج، خاصة أنها من الممكن ألا تعود سريعاً، حيث إن الدول الرئيسية المصدّرة للسياح إلى مصر كانت الأكثر تضرّراً من تداعيات «كورونا» صحياً واقتصادياً مثل «بريطانيا، إيطاليا، فرنسا، أمريكا»، لافتاً إلى أن خطوة تشغيل الفنادق رسالة مهمة إلى العالم بأن الأمور فى مصر بدأت فى العودة إلى طبيعتها، مما يمثل تمهيداً لعودة الحركة السياحية الوافدة من الخارج.

وقال محمد فلا، عضو جمعية «مستثمرو السياحة» بالبحر الأحمر، إن «غالبية الفنادق بدأت من الآن فى تجهيز جميع الاشتراطات التى وضعتها وزارة السياحة للتشغيل، على أن تبدأ العمل خلال شهر يوليو المقبل»، داعياً إلى ضرورة إطلاق حملة لتوعية للمواطنين المصريين للالتزام بالضوابط التى وضعتها الدولة، وضرورة التباعد قدر الإمكان بالفنادق وعلى الشواطئ.

وقال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن «الفنادق التى تمت الموافقة من قبل وزارة السياحة والآثار على عملها خلال المرحلة الأولى للتشغيل جاهزة لاستقبال الزوار بعد التزامها بجميع الضوابط التى وضعتها الدولة»، كاشفاً عن عدم وجود مغالاة فى أسعار الفنادق بالنسبة للزوار المصريين خلال الفترة المقبلة، وتابع: «الأسعار هتكون طبيعية وفقاً لدرجة نجومية كل فندق، وهترتفع فقط خلال مواسم الأعياد والإجازات».

"غنيم": ستُنهى حالة الركود

وقال على غنيم، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن قرار إعادة تشغيل الفنادق أنهى حالة الركود السياحى التى ضربت القطاع منذ نهاية شهر يناير الماضى، مشيراً إلى أنه حال نجح المواطنون المصريون فى كسر حاجز الخوف من السفر بسبب فيروس كورونا فإن الحركة السياحية الداخلية ستنتعش خلال الشهور المقبلة.

وتابع: «الطلب سيزداد حال تراجع الفيروس على المدن السياحية الشاطئية فيما سيقل الطلب على الأقصر وأسوان، نظراً لارتفاع درجات الحرارة بهما خلال فصل الصيف».

وتفقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار أمس، عدداً من الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ، للاطمئنان على جاهزيتها لعودة السياحة الداخلية، اليوم، وفقاً لمجموعة من الضوابط، وفى ضوء إرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن وزير السياحة التقى عدداً من مستثمرى شرم الشيخ لمناقشة الاشتراطات الخاصة باستقبال النزلاء، وتأكيد اتباع ضوابط الإقامة، التى أقرتها الوزارة، بالتنسيق مع وزارتى الصحة والطيران المدنى، كما اطلع على الخطط والإجراءات الاحترازية التى يجرى اتباعها، خلال المرحلة التجريبية للتشغيل بنسبة إشغال 25%، على أن ترتفع تدريجياً فى المرحلة الثانية، لتصل إلى 50% كحد أقصى للطاقة الاستيعابية.