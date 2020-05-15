ضبط 25 ألف لتر بنزين مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في القاهرة

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بأحد الطرق بدائرة القسم، من ضبط خمسة أشخاص "ثلاث سائقين، تباعين اثنين" حال استقلالهم ثلاث سيارات نقل مزودين بفنطاس، مُحمل عليها كميات من المواد البترولية بلغ إجماليها "25 ألف لتر بنزين 92، 80" وجميعها دون فواتير.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف أحدهم بتحميله المضبوطات من إحدى محطات الوقود الكائنة بدائرة مركز شرطة ملوي بالمنيا، وأنه كان في سبيله لبيعها بالسوق السوداء بمنطقة سنديون بالقليوبية "لصالحه"، وأقر باقي المذكورين بتحميل المضبوطات من محطة وقود كائنة بطريق الفيوم، وأنهم كانوا في سبيلهم لبيعها بالسوق السوداء بمنطقة السلام لصالح أحد الأشخاص "محدد - جارٍ ضبطه".