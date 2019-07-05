ضبط 24 ألف لتر وقود قبل بيعها في السوق السوداء بكفر الشيخ

ضبط أعضاء المتابعة التموينية بمكتب الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، وبرئاسة المحاسب مصباح الشيخ، وعضوية عبد الفتاح علي، وخالد غزالة، محمود فاضل، مدحت كساب، رضا داوود، عزت عمر، إيهاب فايد، أحمد الفخراني، والممنوح لهم حق الضبطية القضائية، 23 ألفا و902 لتر سولار وبنزين في عدد من محطات الوقود ببيلا والرياض خلال حملات التفتيش وقبل بيعهم في السوق السوداء.

وقال مصباح الشيخ رئيس المتابعة التموينية، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إنه يجرى تنفيذ حملات رقابية على المخابز ومحطات الوقود والمحلات التجارية، بشكل يومي، وأسفر المرور على عدد من محطات الوقود من ضبط كميات كبيرة مُخزنة في خزانات المحطات بهدف بيعها في السوق السوداء، حيث جرى ضبط 14 ألفا و612 لتر بنزين بإحدى المحطات في مركز ومدينة بيلا، بموجب الضبطية القضائية، وتحرير محضر وإبلاغ النيابة التي أمرت ببيع الكمية وإيداع ثمنها بخزينة المحكمة على ذمة القضية.

أضاف مصباح، أنه جرى ضبط 1000 لتر سولار بمدينة الرياض معبأة في"جراكن" قبل بيعها في السوق السوداء بالرياض وحرر محضر وجرى التحفظ على الكميات المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها واتخاذ الإجراءات حيال المتهم "هـ. ب. ح" وكيل شركة مصر للبترول، كما جرى ضبط 4290 لتر بنزين 80، وضبط 4000 لتر سولار بإحدى محطات الوقود بالرياض مجمعة بالخزانات زيادة عن الرصيد الدفتري بالمحطة، بهدف بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، وتحرير محضر والعرض على النيابة.