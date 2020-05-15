"الإسكان" بالوادي الجديد تنفذ 4 مشروعات بـ 836 مليون جنيه

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، تنفيذ 4 مشروعات خدمية وتنموية بمركز الخارجة بتكلفة 836 مليون و600 ألف جنيه.

وقال المهندس عادل عمر، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادي الجديد، إنه سيجري ترفيق مشروع الوحدات السكنية بالقرية النموذجية الثلاث شمال قرية المنيرة بمركز الخارجة، بتكلفة 700 مليون جنيه، وذلك على مساحة 500 فدان، بحيث يجري ترفيق كل 5 أفدنة مع بعضها، ضمن مشروع الجذب السكاني الذي تنفذه المحافظة.

وأوضح عادل، أن المديرية أنهت إجراءات الطرح والبت الفني والمالي لمشروع مجمع الخدمات الحكومية شمال مدينة الخارجة بجوار المطار، بتكلفة 105 ملايين جنيه، بالإضافة لإقامة النصب التذكاري للشهداء بمدخل مدينة الخارجة بتكلفة مليون و600 ألف جينه.

وأشار عادل إلى تنفيذ مشروع توصيل مرفق الصرف الصحي في أحياء " البري-المجاهدين-السبط البحري" بمدينة الخارجة بتكلفة 30 مليون جنيه وبعض المشروعات الخدمية في بعض المراكز الإدارية بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه.