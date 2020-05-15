محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يجري تنفيذها في 60 قرية من القرى الأكثر احتياجا بالمحافظة بالمرحلة الأولى تحت إشراف وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط وذلك لدفع العمل بالمشروعات والاسراع بها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات مجلس الوزراء لتحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة وأسامه سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري.

وأكد محافظ أسيوط حرص القيادة السياسية على تنفيذ تلك المبادرات من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجاً وتقديم المساعدات اللازمة لهم مشيراً إلى أن الهدف منها هو الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة لتساهم في تحقيق حياة كريمة لهم فضلاً عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه بديوان عام المحافظة المشروعات الجاري تنفيذها داخل القري والنجوع ضمن المبادرة وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي موجها بضرورة التنسيق المستمر والتعاون المتكامل بين مختلف الأجهزة المعنية لتنفيذ المبادرة بشكل يضمن رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لأهالي القرى لافتا إلى أهمية العمل ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تحسين الخدمات والاسراع في العمل للانتهاء من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى تمهيدا لوضع خطة مشروعات المرحلة الثانية وفقًا لاحتياجات القرى الأكثر احتياجأ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ علي انهاء المشروعات في أسرع وقت لمساهمتها في توفير الخدمات للمواطنين المستحقين ضمن توجيهات الحكومة بتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة لاهلنا في مختلف القرى والنجوع.